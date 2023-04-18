З початку повномаштабного вторгнення в Чернігові було пошкоджено понад 20 об'єктів історичної спадщини.

День пам'яток і визначних місць, або День всесвітньої спадщини сьогодні відзначає світ. Частину української спадщини знищили росіяни. За даними ЮНЕСКО, в Україні через війну пошкоджено 108 релігійних установ, 21 музей, 90 історичних будівель, 19 монументів, 12 бібліотек та один архів. І частина з них - у давньому українському місті Чернігові. Олександр Васильченко розповість більше.

Чернігів - одне з найстаріших міст України. На території обласного центру зберіглося чимало історичних пам`яток архітектури.

Ервін Міден, екскурсовод:

До настання війни, навіть у ковідні часи, Чернігів відзначався зростанням уваги туристів до нашого міста. Ключовим аспектом у даному випадку буде показник приїзду туристів у місто.

Історична спадщина Чернігова приваблювала людей з усієї України, розповідає екскурсовод Ервін Міден.

Ервін Міден, екскурсовод:

Що мені особисто було приємно, до нас приїздила і Одеса, і Львів, і Київ. До того ж, переселенці з Донбасу теж обирали Чернігів для місця свого проживання і таким чином Чернігів за останні роки набував популярності.

І ця популярність не зникла навіть під час війни і деблокади обласного центру.

Я зараз фіксую, що багато людей зараз їде в місто не так дивитися на наслідки руйнувань, але, першочоргово люди повертаються у місто, щоб познайомитися з тим, що залишилося. Як наприклад наші давньоруські пам'ятки за нашими спинами.

І наша екскурсія буде саме по історичним пам'яткам, які намагалися знищити російські загарбники. Йдемо територією, де зароджувався стародавній Чернігів.

- Це була міна? - Так, це була міна. Просто стріляли як могли. Просто дійшли до нашого пішохідного мосту через десну. З тої сторони вже стояли. От ви бачите.

В це місце потрапило кілька ворожих снарядів, розповідає Ервін. Уламками пошкодило стіни Спасо-Преоброженського собору початку 11 століття і прилеглі споруди.

Ервін Міден, екскурсовод:

російські війська хотіли щонайменше нашкодити пам'ятці рівня достойного ЮНЕСКО. До речі, цей собор вже багато років наші науковці, краєзнавці разом з історичним ланшафтом навколо намагаються ввести в склад ЮНЕСКО.

Цілили окупанти й по території Верхнього замку.

Ця місцина важлива як душа всього Чернігова, адже тут було віднайдене одне з перших поселень, яке започаткувало Чернігів. І от куди стріляти? Це треба в українську культуру, в памʼятник Шевченка, логіка неймовірна.

Ще одна важлива візитівка міста - Катеринська церква. Загарбники хотіли знищити і її. Втім, не змогли поцілити. Стіни будівлі побило уламками від снарядів.

Катеринська церква - це одна з візитівок міста Чернігова, адже цей храм видно першим при вʼїзді зі сторони Києва. Це памʼятка в Чернігові доволі молода, хоча для деяких міст початок 18 століття - це вже гарний вік. Для Чернігова цей храм є важливий, адже це головний храм ПЦУ на Чернігівщині.

Дісталося і Єлецькому монастирю. Це унікальна історична пам'ятка датована 11-м століттям. На його території розташований храм 12-го століття який має найбільшу кількість розписів у Чернігові.

Постраждали об'єкти доби козаччини на території давньоруського монастиря. Це оборонні мури і дзвіниця. Дуже нам пощастило, що ці наслідки мають бути прибрані лише косметичним ремонтом. Але, тим не менш, елементи декору знищені в деяких випадках.

Втім, є історичні пам'ятки, які зазнали катастрофічних руйнувань. Відновлювати їх доведеться роками, каже історик Максим Блакитний. Будинок Тарановського, який першим розмістив експозицію Чернігівського обласногу музею нині виглядає ось так.

Максим Блакитний, заступник директора Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського:

Основний удар російської бомбою 500 кілограмів прийшовся на внутрішній двір будівлі. І фактично була зруйнована південна стіна, пошкоджено, як ми бачимо, дах, стеля і фактично ми можемо говорити про те, що більша частина будівлі саме зруйнована.

Будівля готичного стилю весь цей час зберігала свою автентичність. Нині приміщення законсервоване для запобігання подальшого руйнування.

Рештування, решітки ці оформити, ті ж самі бачимо там оригінальні вікна, деревʼяні рами, деревʼяні двері, все це було ще з тих часів.

З середини 70-тих років минулого століття приміщення передали Чернігівській обласной бібліотеці для юнацтва.

Максим Блакитний, заступник директора Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського:

Були пошкоджені, або знищені в значній мірі та література, книжні фонди, які належали цій бібліотеці.

Відновлювати практично з нуля доведеться й кінотеатр в самому центрі Чернігові. Це не тільки історична пам'ятка, а й один з найстаріших діючих кінотеатрів в Україні. Його побудували у 1930-ті роки.

Ервін Міден, екскурсовод:

Ця будівля, хоч і була поруйнована у роки Другої Світової, вціліла і теж відновлювалася з нуля. Це от знаєте, традиція, що приходить нова війна, знову руйнується ця будівля, але по попереднім досвідам ми впевнені, що все буде відновлене.

Та цинічним залишається той факт, каже гід, що росіяни зруйнували будівлю так само, як і нацисти.

В роки Другої Світової війни в цю будівля прилетіла німецька бомба і знову ж таки під час нашої війни з росією сюди теж прилетіла російська бомба. Тому, коли українців в росії називають нацистами, а роблять те саме, що нацисти, то пардон, треба передивитися російським пропагандистам методички, бо по суті своїй виходить, що вони повторюють військові злочини німців якраз на території України.

Під обстріл в ніч на 30-те березня минулого року потрапила і будівля Чернігівсьокої обласної універсальної бібліотеки імені Короленка.

Було пошкоджено верхні поверхи будівлі. Значна частина даху була зруйнована, пошкоджена.

Всього ж з початку повномаштабного вторгнення в Чернігові було пошкоджено понад 20 об'єктів історичної спадщини. І це не випадково, переконаний історик.

Максим Блакитний, заступник директора Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського:

Така політика свідома, системна і систематична спостерігається саме з боку московії або росії, російської імперії радянського союзу фактично з кінця 17 початку 18 століття, коли дійсно йшов не тільки геноцид або знищення населення, а й знищення культури, памʼяток культури українського народу.

І такі дії, спрямовані на знищення всього українського, спостерігаються і на окупованих росією територіях.

Максим Блакитний, заступник директора Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського:

Ми бачимо на прикладі багатьох інших музеїв, бібліотек, архівів, якщо росії не вдається захопити і пограбувати, наприклад той же самий херсонський музей, то тоді зруйнувати їх.

Саме тому історичний центр Чернігова може невдовзі отримати статус світової спадщини ЮНЕСКО. До нього увійдуть 15 об'єктів, які розташовані в обласному центрі. Адже деякі історичні пам'ятки, які знищили окупанти,відновити вже не вдасться. Одна з таких - Царська альтанка, що збудували 1911-го року.

Це один з найкращих показників, що рускій мір в Чернігові знищив руський мір. Бо альтанка робилася під приїзд в наше місто імператора російської імперії Миколи ІІ.

Вона стояла на Болдиних горах, де розташований могильник 10-го століття. З альтанки відкривався чудовий вид на місто, що приваблювало всіх закоханих.