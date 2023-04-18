Єгипет відмовився продавати снаряди росії і почав виробляти їх для України - WP [ Редагувати ]
Влада Єгипту після переговорів з американськими чиновниками у березні відмовилася від наміру виробляти реактивні снаряди для російської армії, натомість вирішила виробляти боєприпаси для України. Про це пише The Washington Post з посиланням на таємні документи Пентагону.
Раніше з витоку документів Міноборони США стало відомо, що президент Єгипту Абдул Фаттах ас-Сісі у лютому доручив таємно підготувати план виробництва 40 тисяч реактивних снарядів, які збиралися передати росії.
Однак після візитів до Єгипту американських офіційних осіб, у тому числі глави Пентагону Ллойда Остіна на початку березня, план постачання снарядів країні-агресору "поставили на паузу".
Натомість, пише The Washington Post, Єгипет погодився продати США 152-мм та 155-мм артилерійські снаряди для української армії. Видання вважає це "очевидною дипломатичною перемогою" адміністрації Джо Байдена.
На початку квітня стало відомо про великий витік таємних документів Пентагону, в яких було описано плани США та НАТО щодо нарощування сил ЗСУ перед контрнаступом.
по темі
Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонну опрацювати деталі мирного плану з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван І
Представники 54 країн візьмуть участь у саміті громад і регіонів, який відбудеться у Києві 19 і 20 квітня. Саміт задуманий як міжнародний майданчик на якому учасники зможуть обговорити питання відновлення України після війни. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Міністр оборони України відповів про втрати ЗСУ фразою «менше, ніж під час землетрусу в Туреччині»
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня про застосування персональних санкцій проти громадян росії. Відповідні укази зявилися на сайті глави держави