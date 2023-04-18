Влада Єгипту після переговорів з американськими чиновниками у березні відмовилася від наміру виробляти реактивні снаряди для російської армії, натомість вирішила виробляти боєприпаси для України. Про це пише The Washington Post з посиланням на таємні документи Пентагону.

Раніше з витоку документів Міноборони США стало відомо, що президент Єгипту Абдул Фаттах ас-Сісі у лютому доручив таємно підготувати план виробництва 40 тисяч реактивних снарядів, які збиралися передати росії.

Однак після візитів до Єгипту американських офіційних осіб, у тому числі глави Пентагону Ллойда Остіна на початку березня, план постачання снарядів країні-агресору "поставили на паузу".

Натомість, пише The Washington Post, Єгипет погодився продати США 152-мм та 155-мм артилерійські снаряди для української армії. Видання вважає це "очевидною дипломатичною перемогою" адміністрації Джо Байдена.

На початку квітня стало відомо про великий витік таємних документів Пентагону, в яких було описано плани США та НАТО щодо нарощування сил ЗСУ перед контрнаступом.