Британія передає ЗСУ 14 танків Challenger 2 [ Редагувати ]
Велика Британія передає Україні 14 танків Challenger 2. Про це повідомило командування Королівських бронетанкових сил.
Велика Британія подарувала ЗСУ підрозділ із 14 потужних танків, екіпажі яких британська армія навчила керувати жити в Challenger 2.
Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, який вперше надійшов на озброєння британської армії в 1994 році. Танк потужністю 1200 кінських сил оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 та двома кулеметами калібру 7,62.
Слабкі сторони танку - висока вага і висока ціна, понад 4 млн фунтів стерлінгів. Виробництво танків Challenger 2 припинилось в 2009 році, компанія Wickers Defence Systems встигла випустити 400 машин.
Танк Challenger 2
Нагадаємо, 4 березня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Лондон обіцяв Києву 14 танків Challenger 2, але їхня кількість буде збільшена вдвічі.
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