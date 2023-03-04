В деяких випадках допомога Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ. Кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі.

Про це пише посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як відзначив Пристайко, допомога Британії перебуває в декількох площинах. В деяких випадках Україна отримую від союзника більше допомоги, ніж запитувала.

"Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти.", - пояснив посол.

Пристайко додав, що Україна запитувала у Британії 14 танків Challenger 2, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі.