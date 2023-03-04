Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В деяких випадках допомога Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ. Кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі.
Про це пише посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Як відзначив Пристайко, допомога Британії перебуває в декількох площинах. В деяких випадках Україна отримую від союзника більше допомоги, ніж запитувала.
"Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%. Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти.", - пояснив посол.
Пристайко додав, що Україна запитувала у Британії 14 танків Challenger 2, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте вдвічі.
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