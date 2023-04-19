"Все важче до них дістатися". Верещук розповіла, що в Бахмуті досі перебувають діти [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У Бахмуті Донецької області, де тривають активні бойові дії, досі перебувають діти. Евакуювати їх стає все складніше.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.
"У Бахмуті ще залишаються діти, але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог. Тому ми робимо все, щоби в наближених селах, які близько до Бахмута, якомога менше було дітей і якомога менше там перебували в зоні активних бойових дій жінок, літніх людей, тих, хто не може собі зарадити", - сказала Верещук.
Вона не уточнила скільки дітей лишилося у Бахмуті, але повідомила, що примусова евакуація триває з 21 населеного пункту Донецької області.
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