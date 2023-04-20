Ракета Starship від SpaceX вибухнула на третій хвилині польоту (відео) [ Редагувати ]
Американська компанія SpaceX у середу, 20 квітня, здійснила запуск надважкої ракети-носія Starship з космодрому в Бока-Чіка в Техасі.
Це перший орбітальний політ Starship з повним навантаженням.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023
Планувалося, що ракета-носій досягне суборбітальної швидкості, зробить неповний оберт навколо Землі та повернеться в атмосферу в районі Гавайських островів, де і сяде на воду приблизно через півтори години після зльоту.
Однак на третій хвилині польоту сталася нештатна ситуація: ракета почала "крутитися", перший щабель не відокремився. Після досягнення висоти в 38 км Starship увійшов у неконтрольоване обертання та вибухнув.
Офіційне повідомлення про те, що трапилося від SpaceX: робота над Starship триватиме, будуть вивчені проблеми, які виникли при відділенні першого ступеня.
У майбутньому Starship планується використовувати для доставки вантажів і людей на різні орбіти Землі, а також для пілотованих польотів на Місяць і Марс.
Прототипи Starship вже кілька разів здійснювали тестові польоти з поверненням на Землю, однак поки що вони проходили у межах земної атмосфери. З усіх льотних випробувань Starship лише останнє, яке відбулося у травні 2021 року, відбулося без руйнування ракети.
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