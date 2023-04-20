Американська компанія SpaceX у середу, 20 квітня, здійснила запуск надважкої ракети-носія Starship з космодрому в Бока-Чіка в Техасі.

Це перший орбітальний політ Starship з повним навантаженням.

Планувалося, що ракета-носій досягне суборбітальної швидкості, зробить неповний оберт навколо Землі та повернеться в атмосферу в районі Гавайських островів, де і сяде на воду приблизно через півтори години після зльоту.

Однак на третій хвилині польоту сталася нештатна ситуація: ракета почала "крутитися", перший щабель не відокремився. Після досягнення висоти в 38 км Starship увійшов у неконтрольоване обертання та вибухнув.

Офіційне повідомлення про те, що трапилося від SpaceX: робота над Starship триватиме, будуть вивчені проблеми, які виникли при відділенні першого ступеня.

У майбутньому Starship планується використовувати для доставки вантажів і людей на різні орбіти Землі, а також для пілотованих польотів на Місяць і Марс.

Прототипи Starship вже кілька разів здійснювали тестові польоти з поверненням на Землю, однак поки що вони проходили у межах земної атмосфери. З усіх льотних випробувань Starship лише останнє, яке відбулося у травні 2021 року, відбулося без руйнування ракети.