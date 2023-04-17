Компанія SpaceX 17 квітня планує здійснити запуск надважкої ракети-носія Starship з космодрому в Бока-Чіка в Техасі.

Це перший орбітальний політ Starship з повним навантаженням. Старт запланований на 8:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом).

Компанія попередила, що точний час запуску залежить від кількох факторів, включаючи стан самої ракети-носія, погодних умов, а також відсутність сторонніх об'єктів у зоні запуску. Сторонніми об'єктами можуть вважатися судна біля берегів Техасу поруч із Бока-Чика.

Як зазначають у SpaceX, вікно для запуску ракети-носія становить 2 години 30 хвилин. За 45 хвилин до запланованого часу запуску SpaceX розпочне пряму трансляцію на своєму каналі в YouTube.

Планується, що ракета-носій досягне суборбітальної швидкості, зробить неповний оберт навколо Землі та повернеться в атмосферу в районі Гавайських островів, де і сяде на воду приблизно через півтори години після зльоту.

Напередодні запуску глава SpaceX Ілон Маск налаштовував своїх підписників на те, що "може статися будь-що".

Я вважатиму успіхом вже те, що ми встигнемо піти від стартового майданчика до того, як (і якщо) щось піде не так. Головне, щоб не рознесло стартовий майданчик.

У майбутньому Starship планується використовувати для доставки вантажів і людей на різні орбіти Землі, а також для пілотованих польотів на Місяць і Марс.

Прототипи Starship вже кілька разів здійснювали тестові польоти з поверненням на Землю, однак поки що вони проходили у межах земної атмосфери. З усіх льотних випробувань Starship лише останнє, яке відбулося у травні 2021 року, відбулося без руйнування ракети.