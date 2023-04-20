Аби побачити на власні очі руйнування, що спричинила російська агресія, учасники конгресу відвідали Чернігів. В цьому одному з найстаріших міст України пошкоджено три тисячі обʼєктів. Про враження від побаченего - далі в сюжеті.

Зруйновані будинки, зруйновані життя. Чернігів один з перших відчув на собі агресію загарбників.

Під час блокади місто бомбили некерованими авіабомбами. Одна з найбільших атак сталася на вулиці Чорновола. Сюди 3-го березня минулого року противник скинув 8 бомб ФАБ -500. Постраждали десятки будинків. Володимир разом із дружиною показують, що залишилося від їх житла.

- Зараз немає можливості там взагалі жити? - Да как, если там мусор все. Если хотите, то пойдем, мы проведем вас туда.

Через завалений вхід, далі аварійними сходами пробираємося на третій поверх. Тут все виглядає так, наче обстріл був ще вчора. Будівельне сміття, розкидані речі, виламані вікна і двері.

В цій квартирі, розповідає подружжя, прожили 34 роки. Тепер сюди майже не ходять. В таких реаліях тепер живе сімʼя з 5 людей. Та головне, кажуть, що залишились в живих.

- А а де ви були, коли це трапилося? - У погребі сиділи. Аби були тут, нас би вже не було, бо люди погибли.

Кількість жертв цього військового злочину жахає, кажуть рятувальники.

Дмитро Безкостий, перший заступник начальника головного управління ДСНС України в Чернігівській області:

Загалом загинуло тоді 57 осіб. 21 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості. З цих 57 осіб ще під час розбору завалів нашими підрозділами було деблоковано тіла 23 загиблих і врятовано після нанесення авіаудару понад 20 чоловік.

Олександр Васильченко, кореспондент:

А вже 5 березня російського пілота, Олександра Красноярцева, який бомбив мирний Чернігів, вдалося затримати. Його літак су-34 підбили наші захисники.

Це перші хвилини затримання російського військового злочинця Красноярцева.

- Ну ты ж знал, что ти летишь бомбить мирный город. - Нам ничего не доводят. - Всмысле? Ти что, слепой? - Нет, это я знал.

Під час затримання Красноярцев ще встиг застрелити цивільного. Пізніше свої дії окупант пояснював так.

- А почему ты прилетел, почему ты деда убил? Зачем ты бомбу кинул? - Военный человек.

Через рік обстрілів, тут ведеться активна відбудова. Втім, кажуть рятувальники, не всі зможуть повернутися в своє житло.

Дмитро Безкостий, перший заступник начальника головного управління ДСНС України в Чернігівській області:

Безпосередньо ці частини будинку, є відповідні експертні висновки, він не підлягає відновленню і буде демонтований.

Тимчасово непридатне до експлуатації і кардіологічне відділення, розповідає гендиректор обласної чернігівської лікарні Андрій Жиденко. На подвірʼя медзакладу впало кілька бомб.

Найбільше постраждала криша ось цієї старої будівлі і вікна. Як бачите, ось тут були попадання, повилітали вікна і відповідно і в коридорах, і в палатах, і в кабінетах, і зірвані двері, бо дуже була сильна вибухова хвиля. Тут страшне що було.

І враховуючи маштаби руйнувань, розповідає керівник медзакладу, тут могло бути десятки загиблих і постраждалих.

Андрій Жиденко, генеральний директор КНП Чернігівська обласна лікарня:

Тут знаходилося на початок війни 115 пацієнтів. Ми їх евакуювали звідси на центральну базу обласної лікарні. Тому що розуміли, враховуючи комендантську годину не зможемо забезпечити діяльність відокремленого сруктурного підрозділу.

Тепер медзакладу хочуть дати нове життя. Відбудову сподіваються почати вже цього року. Приблизна вартість проекту - півмільярда гривень.

Андрій Жиденко, генеральний директор КНП Чернігівська обласна лікарня:

Ми тут плануємо відкрити центр реабілітації для військовослужбовців, цивільного населення і дітей. Тому що в Чернігівській області є кілька відділень реабілітації, але повноцінного центра немає і враховуючи наслідки війни, це дуже необхідно для нашої області.

Втім, без міжнародної допомоги не обійтися, каже голова Чернігівської обласної військової адміністрації Валерій Чаус. З початку повномаштабного вторгнення в регіоні пошкоджено понад 12 тисяч обʼєктів. З них 80 % - це житлові будинки.

Валерій Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації:

Минулого року нам вдалося відновити дуже багато, якщо казати в абсолюті, але якщо казати про обсяг руйнування, то ще багато що треба зробити. І на сьогодні підтримку нам надають з коштів резервного фонду з обласного бюджету. Крім обласного бюджету, бюджету місцевого самоврядування нам підтримку надають якраз міжнародні партнери.

Тому західних партнерів регулярно запрошують в регіон, щоб показати маштаби руйнувань і розповісти що пережили мешканці мирних міст.

Валерій Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації: