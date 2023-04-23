Міністри сільського господарства країн G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) підтримали продовження зернової угоди щодо вивезення українського зерна Чорним морем. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів, які відбулися 22-23 квітня в японському місті Міядзакі.

Ми усвідомлюємо важливість "чорноморської зернової ініціативи", реалізованої за посередництва Туреччини. У зв'язку з цим ми висловлюємо нашу рішучу підтримку її продовження, повного виконання та розширення.

У комюніке також наголошується на готовності країн Великої сімки надати підтримку Україні у відновленні об'єктів сільськогосподарської інфраструктури, у тому числі іригаційних споруд, підприємств харчової промисловості та складських об'єктів.

18 березня віцепрем'єр України Олександр Кубраков заявив, що дія зернової угоди продовжена ще на 120 днів. МЗС рф наполягає, що вона продовжена лише на 60 днів, оскільки умови російської сторони не виконуються.

13 квітня МЗС рф поширило повідомлення для ЗМІ, в якому йдеться, що якщо до 18 травня не буде вирішено "п'ять системних проблем" зернової угоди, то про її подальше продовження "говорити не доводиться".

Москва вимагає перепідключення Россельхозбанку до SWIFT; скасування обмежень на страхування та зняття заборони на доступ до портів; розблокування закордонних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.