Чорноморську зернову угоду продовжено на 60 днів замість 120. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ росії. Подальше продовження угоди залежить від виконання сторонами низки умов.

18 марта истек второй 120-дневный срок действия «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия. В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая. Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон «черноморской инициативы», а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало.

МЗС рф додає, що подальше продовження ініціативи залежатиме від прогресу в реалізації умов у контексті імплементації Меморандуму Росія-ООН. В його рамках москва вимагає:

перепідключення "Россельхозбанку" до SWIFT;

поновлення постачання до рф сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса";

розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Без просування щодо виконання цих вимог, росіяни погрожують вийти з домовленостей та поставити на паузу вивіз українського зерна.

17 березня кремль підтвердив продовження зернової угоди на 60 днів. Продовження угоди у Москві назвали "жестом доброї волі". Інші учасники угоди, зокрема Туреччина, наполягали на продовженні угоди на 120 днів. Наразі зернова угода передбачає вивезення зерна з портів Чорноморськ, Південний та з Одеського порту.

Україна вимагає поширити дію "зернової угоди" на порти Миколаївської області.