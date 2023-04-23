У Бериславському районі росіяни сьогодні вдарили по кладовищу - ОВА [ Редагувати ]
У Бериславському районі Херсонської області у Провідну неділю, 23 квітня, російська артилерія атакувала кладовище.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
В ОВА нагадали, що від 4 квітня в Херсонській області діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань. Відповідне рішення прийнято Радою оборони області.
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