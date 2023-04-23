Війська рф обстріляли Херсон із мінометів, є жертви [ Редагувати ]
У неділю після обіду, 23 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Херсон. Обстріл міста було здійснено з мінометів.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, унаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - повідомив він.
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