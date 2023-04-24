Окупанти вночі обстріляли Краматорськ [ Редагувати ]
В ніч на понеділок, 24 квітня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував одну з шкіл, що розташована в одному з приміських селищ.
Про це повідомляється у Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
Вночі росія обстріляла Краматорськ. Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань.
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