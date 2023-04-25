"Зачистка лівого берега Херсонської області триває": Гуменюк заявила про необхідність тиші [ Редагувати ]
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що українські військові продовжують зачистку смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області. Проте до закінчення бойової роботи потрібна інформаційна тиша.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, за останні три доби українські захисники досягли успіхів на півдні. На цьому напрямі ЗСУ знищили від 13 до 22 одиниць бойової техніки.
Нам вдається знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника. Тобто наша робота із зачистки тієї самої смуги, передової смуги лівого берега, дуже потужна. Але працюємо ми поки що лише в контрбатарейному режимі.
Водночас речниця підкреслила, що українським військовим потрібна інформаційна тиша до завершення бойових задач. Вона закликала українців не коментувати роботу ЗСУ, вірити у хороші новини та захисників.
по темі
Він коригував російські удари по військових об'єктах Донецької області
У вівторок, 25 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів цілі робочого візиту до Чехії
Олег Синєгубов розповів, що відомо про ситуацію у Купʼянську станом на тепер після ранкових обстрілів росії
За даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових