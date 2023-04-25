Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що українські військові продовжують зачистку смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області. Проте до закінчення бойової роботи потрібна інформаційна тиша.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, за останні три доби українські захисники досягли успіхів на півдні. На цьому напрямі ЗСУ знищили від 13 до 22 одиниць бойової техніки.

Нам вдається знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника. Тобто наша робота із зачистки тієї самої смуги, передової смуги лівого берега, дуже потужна. Але працюємо ми поки що лише в контрбатарейному режимі.

Водночас речниця підкреслила, що українським військовим потрібна інформаційна тиша до завершення бойових задач. Вона закликала українців не коментувати роботу ЗСУ, вірити у хороші новини та захисників.