Кабінет міністрів України на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем зазнав поразки у переговорах із європейськими країнами щодо експорту продовольчих товарів, пишуть "Українські новини". Таку думку озвучують автори матеріалу, який опублікувало видання "Цензор.Нет". Журналісти відзначають, що уряд не спромігся захистити найбільшу галузь, яка генерує валютну виручку, ухвалені компроміси у переговорах з урядами сусідніх країн можна вважати поступками на умовах наших європейських партнерів, а подальші переговори проходять уже фактично без участі української сторони.

Слід нагадати, що станом на ранок понеділка Єврокомісія попередньо погодилася на заборону імпорту до п’яти "критичних" прикордонних країн пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Це сталось внаслідок тиску з боку фермерів п’яти країн, які межують з Україною, та рішення урядів Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини повністю або частково заборонити імпорт або навіть транзит своєю територією спочатку зерна, а згодом і всієї агропродукції.

Журналісти вважають, що такий результат слід вважати поразкою уряду з кількох причин.

По-перше, на їхню думку, команда Дениса Шмигаля пристала, ймовірно, на першу ж озвучену пропозицію - про конвойований транзит зерна і заборону імпорту. "Виглядає так, що поляки заздалегідь "задерли планку", аби мати простір для переговорів. І це не кажучи вже про те, що національний уряд пішов на прямі порушення Угоди про асоціацію і внутрішніх правил ЄС щодо розподілу відповідальності за сфери впливу. Україна явно поспішила, намагаючись вирішити проблему на національному рівні - хоча при цьому мала всі підстави звертатися по допомогу в Брюссель. В результаті, слабшу переговорну позицію побачили інші країни і Єврокомісія. І зараз переговори про "зернову кризу" в ЄС проходять взагалі без України", - йдеться в статті.