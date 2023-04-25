Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення ще на місяць - до кінця травня.

Про це він сказав під час засідання уряду.

Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць.

Уряд України вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 30 квітня. Зараз населення платить 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.