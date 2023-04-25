У найстаршої мами України поліція разом із органами опіки забрала дочку. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Правоохоронці притягнули до відповідальності матір малолітньої дитини "за невиконання обов’язків та вчинення домашнього насильства".

Сьогодні в ході моніторингу соцмереж ювенальні поліцейські виявили допис 12-річної мешканки Чернігова, яка скаржиться на знущання 78-річної матері. Поліція негайно відреагувала на побачене та прибула на місце події разом з відповідними службами. Нині дівчинку вилучили та помістили до лікарні.

Співробітники ювенальної превенції спільно з працівниками служби у справах дітей, лікарем-педіатром, співробітниками Чернігівського міського центру соціальних служб та представниками мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в ході перевірки встановили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.



Стосовно цієї ж матері в листопаді 2022 року поліція вже складала адмінматеріали за статтею "скоєння домашнього насильства" та "невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей". Згодом судом вищевказані протоколи були закриті.

Сьогодні поліція спільно з відповідними службами знову виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків, а також відсутність належного піклування про здоров’я дитини та її розвиток.



За згодою малолітньої дитини її вилучили з родини та помістили до лікарні для подальшого обстеження.

Поліція повідомляє про Валентину Підвербну, яка у 2011 році народила у віці 65 років з третьої спроби штучного запліднення. Тоді вона народила доньку Анну-Марію. Щоб зібрати гроші на медичну процедуру, жінка відкладала з пенсії та сиділа на картопляній дієті та торгувала на ринку морозивом.

Родина Підвербної від народження дитини перебуває на обліку. Дитина є гіперактивною, а з боку матері присутня гіперопіка.