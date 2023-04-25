Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 25 квітня, ухвалив рішення винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування секторальних санкцій проти Ірану. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила:

Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї росії, на жаль, не були сприйняті, як серйозне попередження. Що ж - ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так не залишиться непокараною допомога агресору.

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Відповідно до пропозицій Кабміну, санкції запроваджуються строком на 50 років та містять:

запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України;

заборону передання резидентам Ірану технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборону здійснення інвестицій в Іран та до/на користь резидентів країни;

зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації Національним банком України міжнародної платіжної системи, учасника міжнародної платіжної системи, операторами яких є резиденти Ісламської Республіки Іран тощо;обмеження торговельних

операцій з товарами, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" з резидентами Ісламської Республіки Іран (повна заборона),

обмеження торговельних операцій з послугами, які пов'язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням таких товарів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ісламської Республіки Іран територією України, пов’язаних з вищезгаданими операціями.

Запропоновані урядом санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення РНБО, введення його в дію президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.

Нагадаємо, за даними західних спецслужб, Іран таємно поставив росії мільйони набоїв та сотні тисяч снарядів.