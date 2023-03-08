Влада Ірану таємно поставила росії велику партію боєприпасів для війни в Україні та планує продовжити поставки. Про це повідомляє британський Sky News з посиланням на анонімне джерело в силових структурах.

Співрозмовник телеканалу стверджує, що 10 січня з іранського порту вирушили вантажні судна "Муса Джаліль" і "Бегей" під прапором росії, на борту яких було майже 200 транспортних контейнерів зі зброєю.

12 січня судна зайшли в один з портів Туркменістану, а потім перетнули Каспійське море і 27 січня прибули до порту Астрахані.

У контейнерах перевозилося майже 100 мільйонів набоїв різного калібру, а також майже 300 тисяч снарядів, у тому числі для ракетних та артилерійських установок, гранатометів, мінометів і кулеметів. Крім того, на борту знаходилося майже 10 тисяч бронежилетів і касок.

Як стверджується, москва розплатилася з Тегераном за постачання боєприпасів готівкою.

Джерело висловило впевненість у своїй оцінці кількості боєприпасів, що перевозяться. Водночас телеканал зазначає, що не може незалежно її перевірити та підтвердити.

росія активно використовує іранську зброю на війні проти України. З осені 2022 року міноборони рф застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, які російські військові перейменовують на "Герань-1" та "Герань-2".

У лютому 2023 року газета The Guardian писала, що Іран передав росії партію далекобійних ударних безпілотників багаторазового використання. Західні ЗМІ неодноразово писали, що влада Росії та Ірану домовляється про будівництво заводу з виробництва дронів на території рф.

Також повідомлялося, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети "Фатех-110" та "Зульфікар", дальність яких становить 300 та 700 кілометрів відповідно.

На початку березня Financial Times писала, що росія утримується від закупівель балістичних ракет в Ірану через побоювання, що після цього США почнуть постачати Україні далекобійні ракети ATACMS.