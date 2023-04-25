У Києві викинувся із вікна начальник відділу поліції [ Редагувати ]
У Києві викинувся із вікна начальник відділу поліції. Трагедія сталася у Солом'янському районі столиці. Причини вчинку встановлюють слідчі.
Про це пишуть Vesti.ua з посиланням на анонімне джерело у Нацполіції.
"40-річний начальник відділу одного з департаментів НПУ у ніч проти 25 квітня випав з вікна 17-поверху багатоповерхівки на проспекті Перемоги", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок отриманих травм він помер. Причини того, що сталося, з'ясовуються.
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