Воював у складі "вагнерівців": в Україні ліквідували російського депутата-комуніста [ Редагувати ]
В Україні було вбито російського депутата від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який перебував у лавах "вагнерівців".
Про це повідомляє губернатор російської Республіки Хакасія Валентина Коновалова.
Іванов був депутатом парламенту Хакасії від КПРФ, його обрали у 2018 році.
Коновалов стверджує, що депутат нібито добровільно вирушив на війну проти України у лютому 2023 року та служив у ПВК "Вагнера".
За словами губернатора, ліквідували Іванова "у виконанні військового обов'язку", але більших деталей він не розкриває.
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