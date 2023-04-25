В Україні було вбито російського депутата від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який перебував у лавах "вагнерівців".

Про це повідомляє губернатор російської Республіки Хакасія Валентина Коновалова.

Іванов був депутатом парламенту Хакасії від КПРФ, його обрали у 2018 році.

Коновалов стверджує, що депутат нібито добровільно вирушив на війну проти України у лютому 2023 року та служив у ПВК "Вагнера".

За словами губернатора, ліквідували Іванова "у виконанні військового обов'язку", але більших деталей він не розкриває.