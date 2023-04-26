Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану стало зле під час прямого ефіру, відповідаючи на запитання журналістів телеканалів Kanal 7 та Ulker.

За кілька хвилин після початку трансляції ефір перервався на 20 хвилин, а після його поновлення президент сказав журналістам, що "сильно застудив шлунок".

Ми багато працюємо. У мене серйозна застуда. Ми подумали, що якщо скасуємо програму, нас можуть неправильно зрозуміти. Ми прийшли, бо я обіцяв. Ми теж часом стикаємося з такими проблемами, перепрошую у всіх наших громадян, які зараз знаходяться біля телеекрану.

Після поновлення трансляції журналісти поставили президенту по одному питанню, після чого ефір було завершено. Пізніше представник Ердогана Ібрагім Калин написав у Twitter, що зі здоров'ям глави держави все гаразд.