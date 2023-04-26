Україна не відкидає мирних переговорів з росією, якщо мова не йтиме про заморожування конфлікту чи територіальні поступки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

На запитання журналістки Крістіани Аманпур, як він ставиться до закликів до припинення війни та початку мирних переговорів з росією, зокрема, до ініціатив президента Бразилії, український дипломат заявив, що Україна "вітає будь-яку спробу встановити мир, звідки б вона не виходила", однак така ініціатива має відповідати двом вимогам.

Перше, там не повинно бути умов, що Україна поступається якимись своїми територіями на користь Росії в обмін на закінчення війни, оскільки це ніколи не спрацьовувало раніше і не спрацьовуватиме в майбутньому. І друге - конфлікт не повинен стати "замороженим".

Україна готова обговорювати будь-який мирний план, який не передбачає заморожування конфлікту чи територіальні поступки, наголосив Кулеба.

"Якщо президент (Бразилії - ред.) Лула да Сілва хоче зробити політичну інвестицію в коаліцію групи країн, які готові просувати мир із повною повагою до цих двох принципів - ми готові говорити з ними. Але якщо він спробує відійти від цих принципів, ми будемо негайно публічно реагувати.

“Any peace plan that does not lead to freezing the conflict or Ukraine ceding territory to Russia, we are ready to discuss,” says Ukraine’s FM @DmytroKuleba, suggesting Lula’s peace plan might fall short. “What is at stake here is... the secure, safe future of our people.” pic.twitter.com/davc27jM4N — Christiane Amanpour (@amanpour) April 25, 2023

Нагадаємо, на початку квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні відмовитись від окупованого Криму для припинення війни.