Україна не відкидає мирних переговорів з росією, якщо мова не йтиме про заморожування конфлікту чи територіальні поступки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

На запитання журналістки Крістіани Аманпур, як він ставиться до закликів до припинення війни та початку мирних переговорів з росією, зокрема, до ініціатив президента Бразилії, український дипломат заявив, що Україна "вітає будь-яку спробу встановити мир, звідки б вона не виходила", однак така ініціатива має відповідати двом вимогам.

Україна готова обговорювати будь-який мирний план, який не передбачає заморожування конфлікту чи територіальні поступки, наголосив Кулеба.

“Any peace plan that does not lead to freezing the conflict or Ukraine ceding territory to Russia, we are ready to discuss,” says Ukraine’s FM @DmytroKuleba, suggesting Lula’s peace plan might fall short. “What is at stake here is... the secure, safe future of our people.” pic.twitter.com/davc27jM4N