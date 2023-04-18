Відмовитися від Криму і створити велику мирну двадцятку для посередництва. З цілою низкою таких неоднозначних ідей щодо припинення російсько-української війни виступив бразилійський президент Лула да Сілва. Тож хто такий да Сілва, що вже втретє очолив найбільшу країну Південної й Латинської Америки? Та наскільки вагомою є його думка у світі? В матеріалі Ольги Жидецької.

Герой корупційних скандалів, що довели до в'язниці, та "найвпливовіша людина 2010-го року" за версією журналістів "Тайм". Такі контрасти цілком уживаються в особі нового бразилійського президента. У січні цьогоріч 77-річний Лула да Сілва уже втретє сів у головне крісло п'ятої за розміром країни світу, обігнавши з мінімальним відривом не менш одіозного Жаїра Болсонару.

Співзасновник і почесний голова соціалістичної Партії трудящих - особистість яскрава і контроверсійна. Виходець із бразилійських нетрів не отримав жодної системної освіти. Натомість перші два його президентських терміни на зламі двохтисячних принесли країні небувалий економічний підйом та скорочення бідності. Водночас згодом випливли масштабні корупційні схеми, за якими да Сілва та його верхівка відмивали гроші, фінансували виборчі кампанії та багатіли. У 2017 політика засудили до 9,5 років тюрми.

Однак за чотири роки Федеральний верховний суд скасував звинувачення через порушення процедури слідства та за браком доказів.

Повернувшись у велику політику, да Сілва ставить амбітну мету.

Луїс Інасіо Лула да Сілва, Президент Бразилії:

Час, коли Бразилія була відсутня в основних світових рішеннях, у минулому. Ми повернулися на міжнародну арену після незрозумілої відсутності. Ми маємо багато чого зробити для вирішення головних проблем нашого часу.

За три з половиною місяці правління Лула розвинув бурхливу зовнішньополітичну діяльність. Встиг відвідати й Вашингтон, і Пекін. Аж у квітні розродився цілою низкою гучних заяв щодо України. Києву порадив відмовитися від Криму, а західним партнерам - припинити допомагати Україні.

Луїс Інасіо Лула да Сілва, Президент Бразилії:

Президент путін не бере на себе ініціативу зупинитися. Зеленський не бере на себе ініціативу зупинитися. Європа і Сполучені Штати сприяють продовженню цієї війни. Я думаю, що нам потрібно сісти за столом і сказати: "Досить, давайте поговоримо".

Себе ж одіозний президент бачить посередником-миротворцем разом із Китаєм та ОАЕ у складі великої політичної мирної двадцятки.

Луїс Інасіо Лула да Сілва, Президент Бразилії:

Зараз ми намагаємося сформувати групу країн, які не мають ніякого відношення до війни, не хочуть, щоб війна тривала, які хочуть будувати мир у світі.

На скандальні миротворчі зазіхання в українському МЗС відповіли - Україна не торгує територіями.

Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН.

Тим часом політологи зазначають: у своїй "миротворчій" активності Да Сілва не самостійний, а повторює тези Китаю, з яким заграє.

Тарас Завгородній, політолог:

Це такі заяви, щоби сподобатися Китаю, які навряд чи кудись просунуться. Інтересу Бразилії в цьому я взагалі не бачу. Отримали вони там гроші, вони отримали обіцянку Китаю, що вони почнуть в юанях торгувати. Це і так велика уже послуга. Це ви знаєте, мені нагадує такий оплачений абонемент для того, щоби поговорити, повмовляти Україну здатися, в результаті отримує негативну відповідь, а потім іде за наступними грошима.

Та попри гучні заяви в унісон з Пекіном, політологи сумніваються у їх життєздатності. Адже і двадцять посередників у перемовах - це забагато, і сама Бразилія занадто далека від України й географічно, і політично, щоби роздавати поради. Та й в самого да Лули замало політичної ваги.

Володимир Фесенко, політолог:

У Бразилії за її територією, за кількістю населення безумовно є статус однієї з великих країн Латинської Америки. І вона постійно претендує на роль регіонального лідера. Але навіть у Латинській Америці, у Бразилії не виходить з роллю регіонального лідера.

Бразилія, як і Китай, не засудила вторгнення москви до України й не запровадила санкції проти росії. А також відмовилася надати будь-яку допомогу нашій державі. Водночас в країні підтвердили визнання Римського статуту і чинність ордера на арешт володимира путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.