Ігнат назвав головне завдання Patriot в Україні [ Редагувати ]
Полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot не раціонально використовувати проти ракет С-300, оскільки вони розраховані на ураження балістичних ракет та прикривання підстанцій, що живлять АЕС в Україні. Але такий варіант не виключений при "серйозній загрозі".
Про це він сказав в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".
Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети, - ред.) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять.
За словами Ігната, це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал європейським партнерам України, що тут безпека не лише України, а і Європи.
Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами рф, - ред.). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків.
Водночас не виключено, що Patriot можуть використати проти ракет типу С-300 при "серйозній загрозі".
Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, ви правильно кажете - це не є раціональне рішення на сьогодні.
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