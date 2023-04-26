Полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot не раціонально використовувати проти ракет С-300, оскільки вони розраховані на ураження балістичних ракет та прикривання підстанцій, що живлять АЕС в Україні. Але такий варіант не виключений при "серйозній загрозі".

Про це він сказав в ефірі "Радіо Донбас.Реалії".

Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети, - ред.) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять.

За словами Ігната, це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал європейським партнерам України, що тут безпека не лише України, а і Європи.

Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами рф, - ред.). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків.

Водночас не виключено, що Patriot можуть використати проти ракет типу С-300 при "серйозній загрозі".