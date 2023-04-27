Через російську агресію житло понад 2,5 млн українців зруйноване та пошкоджене. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Коли ми говоримо зруйноване і пошкоджене житло, таких людей 2,5 мільйони. Це величезна кількість.

Коли ми говоримо про повністю зруйноване житло, те, що сьогодні є в реєстрі, це 170 тисяч людей, це не говорячи про тимчасово окуповані території, де ми не можемо порахувати людей.

Якщо ж ми говоримо про те житло, в якому люди проживають тимчасово, то станом на зараз 200 тисяч наших громадян проживаюсь у місцях компактного проживання.

Модульних містечок побудували 25, там проживає майже 5 тисяч людей. Це не вирішує питання, і на мою думку. не є ефективний спосіб забезпечити людей житлом, навіть тимчасовим. Я не хочу, щоб люди відчували себе як в гетто.