За даними на ранок п'ятниці, 28 квітня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 6 БПЛА та 18 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали: