Україна не відновить польоти цивільної авіації, доки не буде на 100% безпечно, а це може статися лише через кілька тижнів після закінчення війни. Про це заявила заступниця директора "Украероруху" Оксана Ожигова.

На сьогодні ми робимо чіткі кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, як тільки це стане можливим. Але зараз це все тільки підготовча робота... Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози дуже зарано.

Відкриттю авіапростору для цивільних літаків передуватиме відповідне рішення української влади за результатами аудиту міжнародних партнерів щодо безпечності польотів.

Нещодавно міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що, ймовірно, Україна готується до часткового відкриття неба для здійснення цивільних авіарейсів.

За прогнозом Європейської організації з безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти над Україною будуть збережені до 2029 року.