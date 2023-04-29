Збірна України продовжує чекати на нового головного тренера. Посада наставника найкращих футболістів нашої країни вакантна з моменту припинення співпраці з нинішнім очільником збірної Вірменії Олександром Петраковим у січні.

Чемпіон світу-2019 вів головну команду до перемог протягом 423-х днів перебування на посаді. І це далеко не найбільша цифра серед колег.

У контексті пошуку нового ватажка українських надій у спорті №1 саме час згадати тих, на кого варто рівнятися усім наступним коучам "синьо-жовтої" національної дружини.

Тим часом футбол не стоїть на місці, й сучасні онлайн-платформи пропонують використовувати свої знання для отримання максимального задоволення від азарту. Оператор вбет надає всі можливості тим, хто не уявляє свого життя без підвищеного інтересу до спортивних подій.

Йожеф Сабо

1465 днів. Стільки етнічний угорець перебував біля штурвалу збірної України в другий період його запрошення на посаду головного тренера "синьо-жовтих".

На рахунку Йожефа Йожефовича ряд значущих здобутків, пам’ятних перемог, визначних для історії українського футболу моментів.

Сабо - це драматичні ігри плей-офф відбору до чемпіонату Європи-2000 зі Словенією з помилкою Олександра Шовковського в Любляні та оповитим лапатим снігом матчем-відповіддю у Києві.

Сабо - це найважливіша перемога в історії збірної України в контексті становлення та самоствердження над Росією в Києві 3:2 й іще більш важлива нічия 1:1 з легендарним голом Шевченка-Філімонова у лігві ворога.

Разом з тим, Сабо - в якійсь мірі недосказана історія наставника, який заслуговував на більше, але не зміг "домовитися" з її Величністю фортуною.

Олег Блохін

1540 днів. Перший період роботи Олега Блохіна зі збірною України є золотою сторінкою в історії головної команди. Найкращий футболіст в історії київського Динамо приходив до керма "синьо-жовтих" з притаманними Блохіну-максималісту надамбітними планами.

Й дане слово вивести Україну на чемпіонат світу з першого місця у кваліфікації, минаючи терни плей-офф, він дотримав.

Прем'єрний для збірної вихід у фінальну частину великого змагання стався у 2006-му, коли Україна заявила про себе на полях Німеччини.

Мундіаль став справжнім проривом "синьо-жовтих", які на весь світ заявили про небезпідставність великих апетитів нашої команди.

Тоді чвертьфінал і потрапляння у вісімку найкращих збірних планети ще вчора здавалися хіба що приємним маревом, та Блохіну вдалося довести вболівальникам, що наші мрії - реальність, а не утопія.

Після ЧС результати збірної України почали погіршуватися, та це вже тема для окремої розмови.

Андрій Шевченко

1842 дні. Зовсім свіжа в пам'яті історія імені іншого володаря "Золотого м’яча" - іще одна приємна розмова для шанувальників "синьо-жовтих".

Андрій Шевченко декларував необхідність не тільки досягнення вагомих результатів на полях битв, а й зміни парадигми гри команди як такої.

Шевченко робив ставку на непритаманний Україні раніше контроль м'яча та атакувальний стиль. Й своєї мети несподівано для багатьох екс-наставник італійського Дженоа досяг.

Причому в обох площинах. З Шевченком Україна повністю змінила «обличчя» свого футболу, ставши однією з найбільш видовищних команд Європи.

З Шевченком Україна увійшла у вісімку найкращих збірних Старого Світу за підсумками Євро-2020. Таким чином, Андрій Миколайович "доповнив" досягнення Олега Володимировича, який на першості континенту з "синьо-жовтими" успіху не досяг.