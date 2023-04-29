Окупанти вночі дронами атакували Краматорськ: поранено жінку та дитину, є руйнування [ Редагувати ]
У суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Наслідки нічного обстрілу Краматорська. Поранено жінку та дитину, яких з опіками доставлено до лікарні. Стан важкий", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було пошкоджено 3 приватні будинки, один з яких зруйновано вщент.
по темі
Херсонська обласна військова адміністрація розробляє плани евакуації населення, щоб у разі потреби зберегти життя та здоров'я людей
В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 людини, серед яких п'ятеро дітей
В Умані внаслідок нічної ракетної атаки по місту загинула 21 людина
Російські військові продовжують вести постійні обстріли українського міста Бахмут та околиць
За даними на ранок вівторка, 25 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 187 770 військових