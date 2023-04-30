У Павлограді пролунали потужні вибухи, у мешканців повилітали вікна (фото, відео) [ Редагувати ]
У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Попередньо по місту завдали масованого ракетного удару.
У місцевих пабліках пишуть про вибухи на залізничних станціях "Павлоград-1" та "Павлоград-2", де начебто перебувають бійці та техніка ЗСУ.
Від вибухової хвилі у місцевих жителів масово повилітали вікна, повідомляється про потужні пожежі.
Людей просять не виходити на вулиці та не викладати у соцмережі наслідки вибухів.
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