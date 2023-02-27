15 мільйонів гривень. Попередня сума збитків, які завдала російська ракета - жителям Павлограда. Армія країни-агресорки вдарила по житловому сектору 16-го лютого. 60 будинків перетворилися на суцільні руїни. На місці досі ліквідують наслідки.

Любов – постраждала:

3 часа ночи сипиться стекло, грохот, вибух. Стекло на нас сипиться, штукатурка сипиться. І скільки горя тут принесло. Тут просто тяжко знаходитися.

16-те лютого - день ракетного удару по Павлограду - місцеві жителі запам'ятають, як черговий терористичний акт російської армії проти мирного населення. Одна людина загинула, ще 8 отримали осколкові пораненя, понад 60 родин залишилися на вулиці - через потужну вибухову хвилю їхні будинки зруйновані.

Сергій - власник зруйнованого будинку:

Коли стався вибух всі були перелякані, шоковані. Забрали дітей. Чудом всі залишилися живими. Ми через вікно вибралися з будинку.

Будинок Сергія - також знищений. Родина чоловіка рятувалась через вікно, бо усі двері були заблоковані. Російська ракета впала в кількох метрах від дому. Величезну вирву вже засипали будівельним сміттям. Чоловік вже тиждень розбирає руїни.

Сергій - власник зруйнованого будинку:

Житла не залишилося живемо у батьків, а тут будемо вигрібати, щось робити. Наразі навіть не знаю що планувати.

Марина - дружина Сергія:

В це все було вкладено багато сил, душі, мрій і надій, які рухнули за одну секунду.

10 днів павлоградці ліквідовують наслідки ракетного удару. Комунальна техніка вивозить будівельне сміття, на яке російська ракета перетворила затишні будинки людей.

На місці досі працює комісія - оцінює наслідки руйнувань. За попередніми висновками - сума збитків перевищує 15 мільйонів гривень.

Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Вирішили, що половину цих збитків бере на себе місцеві органи влади, половину надаємо ми. Так що працюємо далі.

Постраждалим виділили фінансову підтримку. Найбільшу суму - у 600 тисяч гривень - отримають власники будинків, які не підлягають відновленню. Трохи менше - виділять на домоволодіння, які потребують капітального ремонту. Кошти передбачені й на відновлення осель з менш значними пошкодженнями.

Анатолій Вершина - міський голова Павлограда:

У вівторок вже була допомога з обласного бюджету, у розмірі 7,5 мільйонів гривень, тільки грошима. Плюс ще будівельні матеріали.

Плівкою, деревиною та склом допомагають і благодійні організації. На сьогодні вже частково закрили брезентом розбиті дахи та вікна. Це лише тимчасово, аби врятувати пошкоджені будинки від дощів. Скільки днів чи навіть тижнів триватиме повна ліквідація наслідків ракетного удару говорити ще зарано.