Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Клименко зазначив, що саме Велика Британія у перші дні війни навчала українських слідчих документувати воєнні злочини, а зараз вони ефективно використовують набуті знання.

"Обговорили також і одне з найважливіших питань - розмінування території України. Мелінда Сіммонс в свою чергу підкреслила, що Британський уряд і надалі сприятиме допомозі Україні, її відновленню та безпеці", - йдеться в повідомленні.