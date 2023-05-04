Голова МВС зустрівся з послом Британії: про що говорили [ Редагувати ]
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Клименко зазначив, що саме Велика Британія у перші дні війни навчала українських слідчих документувати воєнні злочини, а зараз вони ефективно використовують набуті знання.
"Обговорили також і одне з найважливіших питань - розмінування території України. Мелінда Сіммонс в свою чергу підкреслила, що Британський уряд і надалі сприятиме допомозі Україні, її відновленню та безпеці", - йдеться в повідомленні.
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