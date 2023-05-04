Помер режисер Андрій Максименко, який отримав тяжке поранення на фронті [ Редагувати ]
Помер український режисер і сценарист Андрій Максименко, який отримав тяжке поранення на фронті. 49-річного митця не стало 3 травня у лікарні.
Про смерть Максименка повідомила його громадянська дружина Анастасія Баша. У них залишилося двоє дітей.
Це був дуже класний і дуже складний чувак - Андрій Максименко. Він був геній. Режисер і сценарист. Те, як він писав - отак просто на ходу вигадуючи інше життя - мене захоплювало. Те, як він вмів працювати з акторами - надавало крила.
Те, як він сприймав світ і розкладав по поличкам явища - вражало. Те, як він міг розкласти, розгадати хворобу, ситуацію, людину - було магічним актом проявлення суті. Те, які в нього виходили діти - мотивувало їх народжувати.
А ще Андрій був воїном. В 2014 - добровольцем - бійцем у батальйоні Дніпро.
В 2023 - добровольцем, бійцем у батальйоні ім.Джохара Дудаєва. Позивний Режисер.
3.05.2023, Андрій пішов. Для воїна - велика честь піти у бою.
Андрій Максименко закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. Він автор та режисер документального фільму "Чоловік" про життя В'ячеслава Чорновола.
Також відомий як співавтор сценарію до фільмів "Кука", "Старики-полковники", "Роман выходного дня", "7 дней до свадьбы". Його акторську роботу можна побачити у фільмах "Judenkreis, або Вічне колесо", "Русалонька", "Сокирра", а також серіалі "Весілля Барбі", в якому Максименко також був одним із режисерів.
Максименко 20 квітня отримав осколкове поранення лівої частини обличчя, був прооперований у Дніпрі, а пізніше доставлений до Києва, де знаходився у штучній комі.
Андрій Максименко
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