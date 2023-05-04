Помер український режисер і сценарист Андрій Максименко, який отримав тяжке поранення на фронті. 49-річного митця не стало 3 травня у лікарні.

Про смерть Максименка повідомила його громадянська дружина Анастасія Баша. У них залишилося двоє дітей.

Це був дуже класний і дуже складний чувак - Андрій Максименко. Він був геній. Режисер і сценарист. Те, як він писав - отак просто на ходу вигадуючи інше життя - мене захоплювало. Те, як він вмів працювати з акторами - надавало крила.

Те, як він сприймав світ і розкладав по поличкам явища - вражало. Те, як він міг розкласти, розгадати хворобу, ситуацію, людину - було магічним актом проявлення суті. Те, які в нього виходили діти - мотивувало їх народжувати.

А ще Андрій був воїном. В 2014 - добровольцем - бійцем у батальйоні Дніпро.

В 2023 - добровольцем, бійцем у батальйоні ім.Джохара Дудаєва. Позивний Режисер.

3.05.2023, Андрій пішов. Для воїна - велика честь піти у бою.