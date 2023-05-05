"Наполі" з рахунком 1:1 на виїзді зіграв унічию з "Удінезе" у матчі 33-го туру чемпіонату Італії з футболу та достроково став переможцем турніру. Зустріч відбулася у четвер, 5 травня.

У складі "Удінезе" м'яч забив Санді Ловрич (13-та хвилина). У "Наполі" відзначився Віктор Осімхен (53).

"Наполі" став чемпіоном Італії втретє в історії. Раніше неаполітанці завойовували трофей у сезонах-1986/87 та 1989/90, коли за команду виступав аргентинець Дієго Марадона.

Раніше "Наполі" вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.