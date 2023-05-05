"Наполі" вперше за 33 роки став чемпіоном Італії з футболу [ Редагувати ]
"Наполі" з рахунком 1:1 на виїзді зіграв унічию з "Удінезе" у матчі 33-го туру чемпіонату Італії з футболу та достроково став переможцем турніру. Зустріч відбулася у четвер, 5 травня.
У складі "Удінезе" м'яч забив Санді Ловрич (13-та хвилина). У "Наполі" відзначився Віктор Осімхен (53).
"Наполі" став чемпіоном Італії втретє в історії. Раніше неаполітанці завойовували трофей у сезонах-1986/87 та 1989/90, коли за команду виступав аргентинець Дієго Марадона.
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