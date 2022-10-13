"Наполі" вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Італійський "Наполі" з рахунком 4:2 вдома обіграв нідерландський "Аякс" у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів та гарантував собі вихід до 1/8 фіналу турніру. Зустріч відбулася у середу, 12 жовтня.
Забитими м'ячами у складі переможців відзначилися Ірвінг Лосано (4-а хвилина), Джакомо Распадорі (16), Хвіча Кварацхелія (62, з пенальті) та Віктор Осімхен (90).
У "Аякса" забили Деві Классен (49) і Стівен Бергвейн (83, з пенальті).
"Наполі" здобув четверту перемогу у чотирьох матчах та гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Неаполітанці очолюють групу А. Далі йдуть англійський "Ліверпуль" (6 очок), "Аякс" (3) та шотландський "Рейнджерс" (0).
У наступному турі групи А "Наполі" прийматиме "Рейнджерс", а "Аякс" на своєму полі зіграє з "Ліверпулем". Обидві зустрічі відбудуться 26 жовтня.
Груповий етап Ліги чемпіонів завершиться 2 листопада. Команди, які займуть перше та друге місця у квартетах, вийдуть у плей-офф турніру. Клуби, які стали третіми, зіграють у плей-офф Ліги Європи. Раніше вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів собі забезпечили іспанський "Реал" та англійський "Манчестер Сіті".
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