Росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти призупинили рух Кримським мостом. Цивільним заявляють про загрозу ударів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як стверджуються цивільні, рух Кримським мостом тимчасово призупинено через ризик ракетних ударів. Усіх розвертають назад.
Водночас за словами так званого "міністра транспорту Криму" Миколи Лукашенка, рух призупинено нібито з технічних причин.
"Рух Кримським мостом призупинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Поромна переправа працює у звичайному режимі", - стверджує так званий "міністр".
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