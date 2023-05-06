Ефективність американських реактивних установок HIMARS в Україні дедалі більше знижується через їхнє "інтенсивне блокування"росією. Про це повідомили п'ять джерел CNN у Вашингтоні, Лондоні та Києві.

Російські військові останнім часом все частіше використовують "електронні глушилки", щоб збити систему наведення ракет.

Американським та українським фахівцям доводиться шукати нові методи налаштування програмного забезпечення для протидії перешкодам.

Один зі співрозмовників CNN назвав те, що відбувається, "грою в кішки-мишки". Водночас джерело у Пентагоні заявило, що Київ збереже інтенсивність вогню з HIMARS. За його словами, лише 1 травня з них випустили 18 ракет.

З секретних документів, які потрапили в соцмережі, телеканалу стало відомо, що США допомагали Україні виявити та знищити російські глушники радіоелектронних даних. Джерело CNN підтвердило, що Вашингтон консультує Київ щодо пошуку засобів радіолокаційної боротьби РФ.

Як зазначає телеканал, HIMARS відіграє для України важливу роль у бойових діях. Зниження їх ефективності може негативно позначитися зокрема на запланованому контрнаступі.

РСЗВ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) була розроблена американськими компаніями BAE Systems та Lockheed Martin, її виробництво ведеться з 2003 року. Здатна нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Дальність стрільби - до 80 км.

Нагадаємо, у Німеччині планують розпочати виробництво HIMARS.