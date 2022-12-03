Влада Естонії закупить у американської корпорації Lockheed Martin реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них. Сума контракту - $200 млн. Про це повідомляє видання ERR.

Угода передбачає постачання ракет різного типу дальністю від 70 до 300 км. Перші поставки систем HIMARS очікуються у 2024 році. У контракт також входять послуги з поводження зі зброєю та вирішення питань логістики.

10 листопада Держдепартамент США дозволив продати Литві системи HIMARS на суму $495 млн. Литва отримає їх у 2025-26 роках.

До 2025 року закупити у США шість систем HIMARS також планує влада Латвії. Державний секретар Міноборони Латвії Яніс Гарісонс говорив, що закупівля цих систем є спільним рішенням та проектом країн Балтії.

РСЗВ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) була розроблена американськими компаніями BAE Systems та Lockheed Martin, її виробництво ведеться з 2003 року. Здатна нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Дальність стрільби - до 80 км.

Напередодні стало відомо, що Пентагон уклав контракт на $431 млн з Lockheed Martin на виробництво HIMARS. Системи поставлятимуться як американській армії, так і партнерам Вашингтона за кордоном. Яким саме і чи є серед них Україна - не уточнюється. Закінчити виробництво мають до 31 грудня 2025 року.