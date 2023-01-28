У Німеччині планують розпочати виробництво HIMARS [ Редагувати ]
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що німецький концерн Rheinmetall планує розпочати виробляти реактивні системи залпового вогню HIMARS, які використовує Україна. Про це повідомляє Reuters.
За його словами, Rheinmetall веде переговори з Lockheed Martin, американською компанією, яка виробляє активно задіяні українськими військами реактивні системи залпового вогню HIMARS.
На Мюнхенській безпековій конференції ми розраховуємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині.
Він підкреслив, що компанія має технологію для виробництва боєголовок і ракетних двигунів, а також вантажівки для розміщення пускових установок. Така угода може передбачати інвестиції в сотні мільйонів євро, переважну частину планує профінансувати Rheinmetall.
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