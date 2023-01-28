Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що німецький концерн Rheinmetall планує розпочати виробляти реактивні системи залпового вогню HIMARS, які використовує Україна. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Rheinmetall веде переговори з Lockheed Martin, американською компанією, яка виробляє активно задіяні українськими військами реактивні системи залпового вогню HIMARS.

На Мюнхенській безпековій конференції ми розраховуємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині.

Він підкреслив, що компанія має технологію для виробництва боєголовок і ракетних двигунів, а також вантажівки для розміщення пускових установок. Така угода може передбачати інвестиції в сотні мільйонів євро, переважну частину планує профінансувати Rheinmetall.