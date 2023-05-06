"Це велика підтримка": Сергій Цівкач про інвестиції в Україну [ Редагувати ]
Початок 2023 року є дуже позитивний і це дає велику надію на відновлення і економічну трансформацію України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач.
"Давайте згадаємо, що у 2021 році у нас були рекордні прямі іноземні інвестиції на рівні 7,3 млрд долларів. За результатами 2022 року - був негативний показник на рівні мінус 321 мільйон долларів. Початок 2023 року є дуже позитивний і це дає велику надію на відновлення і економічну трансформацію України", - зазначив Цівкач.
Він додав: "У нас дуже багато запитів і ми працюємо з ними. В цьому році супроводжуємо компанії, які працюють і в секторі переробної промисловості і виробництва будматеріалів. Всі планують інвестувати, шукають інвестиційні проекти, працюють з нами, запитують. Скоро будуть гарні результати".
Також Цівкач розповів, які є законодавчі переваги для інвесторів.
"Є цілка низка переваг: звільнення від податку на прибуток до 10 років для інвесторів, які будуть працювати в індустріальних банках. Якщо ці інвестори, які працюють по закону у відповідності до інвестиційних нянь, то тоді інвестори можуть отримати звільнення від податку на прибуток до 5 років і інші переваги. Дуже важливо, що інвестори отримують спеціальний інвестиційний договір з урядом України, де зобов'язання держави будуть прописані на 15 років і умови ведення бізнесу для інвестора не будуть змінюватись. На сьогодні у нас таких 8 проектів в розробці. Ми готуємо заявки і подаємо до Мінекономіки на суму понад 1,1 млрд долларів. Інвестиції - це велика підтримка України", - резюмував він.
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