У Харківській області трактор наїхав на міну [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
У суботу, 6 травня, у Харківській області трактор наїхав на міну. Унаслідок події 43-річний чоловік отримав травми.
Інцидент стався на полі неподалік с. Затишшя Харківського району, трактор натрапив на протитанкову міну.
Унаслідок вибуху 43-річний тракторист отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до медичного закладу.
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