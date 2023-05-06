Підрив російського пропагандиста Прилєпіна: реакція СБУ [ Редагувати ]
Українські спецслужби не можуть ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до підриву автомобіля з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої "бавовни", яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками.
Разом з тим, в прес-службі нагадали, що очільник СБУ Василь Малюк раніше неодноразово зазначав, що для росіян, які принесли на українську землю війну, загибель людей та насилля, "бавовна палала, палає і буде палати".
Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком - зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане.
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