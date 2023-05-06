Українські спецслужби не можуть ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до підриву автомобіля з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої "бавовни", яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками.

Разом з тим, в прес-службі нагадали, що очільник СБУ Василь Малюк раніше неодноразово зазначав, що для росіян, які принесли на українську землю війну, загибель людей та насилля, "бавовна палала, палає і буде палати".