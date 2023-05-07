За минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, а також для атак використовували безпілотники та авіацію. Про це 7 травня повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок ворожих ударів загинули 6 людей, і ще кілька поранено.

Так, за добу загарбники здійснили 51 обстріл, застосовуючи вказані озброєння, та випустивши по регіону 237 снарядів. Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Так, жертвами російських обстрілів стали шестеро людей, ще четверо отримали поранення.

Глава ОВА також поінформував, що з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано до безпечніших районів за минулу добу ще 27 людей.