Є загиблі: які наслідки атак росії на Херсон [ Редагувати ]
За минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, а також для атак використовували безпілотники та авіацію. Про це 7 травня повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок ворожих ударів загинули 6 людей, і ще кілька поранено.
Так, за добу загарбники здійснили 51 обстріл, застосовуючи вказані озброєння, та випустивши по регіону 237 снарядів. Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Так, жертвами російських обстрілів стали шестеро людей, ще четверо отримали поранення.
Глава ОВА також поінформував, що з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано до безпечніших районів за минулу добу ще 27 людей.
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