Єврокомісія вперше з початку збройного вторгнення в Україну запропонувала ввести санкції проти китайських компаній, які постачають технічне обладнання в росію. Обговорення списку санкцій відбудеться в середині травня, повідомила газета Financial Times з посиланням на внутрішній документ.

З огляду на ключову роль електронних елементів для використання військово-промисловим комплексом Росії..., також доречно включити деякі компанії [до списку санкцій] у третіх країнах..., які беруть участь у розробці, виробництві та поставці електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії.

До "чорного списку" потрапили сім китайських компаній: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а також гонконгські Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments. Всі компанії працюють у галузі розробки напівпровідників, мікрочіпів та електроніки.

Зазначається, що санкції також поширяться на одну компанію у Вірменії та кілька фірм в ОАЕ та Сирії.

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Брюсселі 21 лютого повідомив, що заявив Китаю про неприйнятність постачання зброї росії під час розмови з головою канцелярії Комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ Ван І на полях конференції з безпеки у Мюнхені.

За його словами, Ван І нібито запевнив, що Китай не постачає зброю росії, але поцікавився у відповідь, чому при цьому ЄС вважає, що має право постачати зброю Україні.