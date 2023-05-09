У Києві сталася пожежа у ЖК (фото, відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 9 травня, в Києві сталася пожежа в житловому комплексі Family & Friends. Клуби чорного диму видно здалеку. Про це повідомляє "Київ оперативний".
Щось серйозно димить і палає в районі Караваєвих дач. Кажуть - чи недобудова чи новобудова.
Пізніше стало відомо, що пожежа сталася в ЖК Family & Friends.
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