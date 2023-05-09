Українські діаспоряни в Лондоні купили на фронт броньовика "Самаритянин". Це машина швидкої допомоги, яка стоїть на озброєнні британської армії. І тепер вона поїде під Бахмут. Що це за броньовик? Розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Від початку війни ці лондонські українці вже відправили на фронт 94 машини швидкої допомоги. Ці дві - найближчим часом теж поїдуть до України. Але найбільша гордість волонтерів - ось цей броньовик.

Андрій Вельгош, волонтер лондонського благодійного фонду "United Ukraine Fellowship":

Ми мріяли, що ми візьмемо два, а може три і зразу колону відправимо, а в результаті ми на один ледве зібрали і досі маємо безліч зобов'язань по тій машині, які надіємось, шо зможемо погасити.

А все тому, що вартість броньованих машин злетіла після зростання попиту з боку українців. Але навіть одна така швидка допоможе рятувати життя наших бійців на фронті.

Олександр Гуліцький, волонтер лондонського благодійного фонду "United Ukraine Fellowship":

Вона доїде туди, куди потрібно. Вона не боїться ні болота, це в принципі той самий танк, але немає ніякої зброї. Він зроблений в першу чергу для того, щоб рятувати життя і доїжджати в самі важкі куточки війни.

Це санітарна броньована машина "Самаритянин". Вона розрахована на розміщення до 6 поранених.

Олександр Гуліцький, волонтер лондонського благодійного фонду "United Ukraine Fellowship":

Перших 2 місця у нас іде отут, а якщо от від'єднати оцей механізм, лягає ще дві, два місця для ліжок - там дві носилки йде наверх, + одна людина може сидіти по центру, тобто яка підтримує життя тих людей, які поранені і звісно же командир, який керує екіпажем.

Волонтерам пощастило знайти машину, що була в запасі британської армії. Тобто ніколи не була в бою. Тож хоча сам броньовик зроблений у 80-х, він в ідеальному стані.

Святослав Березій, волонтер лондонського благодійного фонду "United Ukraine Fellowship":

Просто замінили всі фільтра, всю олію, поміняли акумулятори. Машина заводиться, машина їде - не було багато роботи, тільки таке, почіпляти на неї, бо машина стояла, ричаги не були прикручені там, сідушки не були прикручені, ми все поприкручували і машина поїхала.

Цей броньовик невипадково пригнали до будівлі пабу. Це ідея власника закладу.

Сімарджит Сінгх, власник пабу в Лондоні:

Ми побачили, що в подвір'ї стоїть танк, розпитали про нього і дізналися, що він йде на лінію фронту рятувати життя і нам ця ідея сподобалася, тож ми запросили волонтерів привезти його до пабу на вихідні, щоби місцеві мешканці його бачили і могли пожертвувати гроші на допомогу.

Район Саутголл у західному Лондоні часто називають Маленьким Пенджабом або Маленькою Індією. Тут українські волонтери мають автомайстерню. А після повномасштабного вторгнення стали відомі на весь район, бо постійно приганяють нові швидкі, які потім відправляють до України.

Мія Рора, жителька лондонського району Саутголл:

Якщо би ви проїжджали цим районом раніше, то бачили би ту кількість швидких та позашляховиків, які вони ремонтують, які вони відправляють. Вони дуже багато допомагають Україні, я дуже тішуся ними. Вони ж мої сусіди, тож я щодня бачу скільки вони працюють і як сильно підтримують.

Місцеві радо жертвують кошти для допомоги українцям. А броньовик з цікавістю розглядають і дорослі, і діти.

Девід Ческовскі, житель Лондона:

Я би хотів допомогти українцям, щоби вони довше жили, щоби в них була їжа і все необхідне.

Що довше тривають бойові дії - то складніше працювати волонтерам. Бо жахіття війни стають буденністю.

Андрій Вельгош, волонтер лондонського благодійного фонду "United Ukraine Fellowship":

Раніше коштів було набашато-набагато більше, проблема була знайти машини, в нас були кошти, ми не могли знайти машини - ми обдзвонювали, обшукували, збирали все, що бачили. Зараз всі ті, в кого ми купували в трейдерів, в ділерів ті машини, вони постійно присилають варіанти, але в нас нема коштів, абсолютно зворотня ситуація.

Але волонтери продовжують робити все можливе, щоби й далі допомагати рятувати життя українських вояків.

Зараз волонтери закінчують збирати всю необхідну експортну документацію і сподіваються що вже за кілька тижнів ця броньована швидка буде на фронті. Її передадуть силам Київської територіальної оборони, вони воюють під Бахмутом.