Потужний вибух стався на газопостачальній станції Самаркандської області Узбекистану. Все почалося з займання автомобіля, призначеного для перевезення зрідженого газу.

Інцидент стався у Самарканді на підприємстві "Тумангаз". Попередньо вибух стався через порушення техніки безпеки - під час зливу палива відбулася розгерметизація. Спочатку спалахнула вантажівка, а потім вибухнули балони зі зрідженим газом.

У результаті постраждала одна людина, а також згоріли три автомобілі та 50-літрові балони зі зрідженим газом.