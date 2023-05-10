Потужний вибух стався на газопостачальній станції в Узбекистані (відео) [ Редагувати ]
Потужний вибух стався на газопостачальній станції Самаркандської області Узбекистану. Все почалося з займання автомобіля, призначеного для перевезення зрідженого газу.
Інцидент стався у Самарканді на підприємстві "Тумангаз". Попередньо вибух стався через порушення техніки безпеки - під час зливу палива відбулася розгерметизація. Спочатку спалахнула вантажівка, а потім вибухнули балони зі зрідженим газом.
У результаті постраждала одна людина, а також згоріли три автомобілі та 50-літрові балони зі зрідженим газом.
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