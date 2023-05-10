Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відмовився від участі у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів "навіть у форматі відеоконференції" через "напружену оперативну ситуацію" на фронті.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, відкриваючи у середу засідання начальників генеральних штабів НАТО.

Я отримав вчора листа українського командувача Залужного, який поінформував, що через напружену оперативну ситуацію на землі не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції.

Адмірал Бауер додав, що про підготовку контрнаступу ЗСУ країни НАТО проінформує військовий представник України у Брюсселі.