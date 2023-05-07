Залужний зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу [ Редагувати ]
Україну відвідав Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Був радий вітати цього тижня в Україні з офіційним візитом Генерального інспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра.
Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.
Залужний "подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння".
І висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16.
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